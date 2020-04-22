Научно-технический прогресс будет играть важную роль в развитии России

22 Апр 2020 2020-04-22T15:40:44+03:00

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В новой редакции Конституции будет закреплено стремление России к научному и технологическому прогрессу. Впервые в истории основной закон будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. В текущей редакции от 1993 года этих положений нет по объективным причинам, поскольку сама тема развития технологий на тот момент не имела такой актуальности. Однако новая Конституция будет отвечать современным реалиям.

В тексте поправок говорится, что Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, устремленной в будущее, а не откатывающейся в «дремучие времена».

По словам директора ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» Ольги Простневой, на сегодняшний день тема поддержки инноваций и развития технологий в стране очень актуальна, она активно включается в повестку не только на федеральном уровне, но и в регионах, где создаются все условия для появления новых разработок. Однако включение в Конституцию отдельной статьи, посвященной вопросу научно-технического прогресса, подчеркнет участие государства в этом процессе.

– То, что развитие научно-технологического потенциала страны станет государственной задачей, имеет долгосрочное стратегическое значение. Это позволит получать эффективную поддержку для компаний, которые задействованы в сфере инноваций, развития технологий. Это относительно новая отрасль для нашей страны, в которой есть потребность развития нормативно-правовой системы. В результате инновационные проекты по всей стране получат серьезный импульс, – подчеркнула эксперт.

Отметим, что в соответствии с новыми статьями Конституции РФ в ведении государства будут находиться сферы информационных технологий и связи, правительство будет обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Отмечается, что Россия за последние годы возродила свой научно-технический потенциал и готова совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие науки будут провозглашены приоритетом государства.

ИСТОЧНИК KP.RU