Тюменскому заводу запретят работать: сотрудники заразились коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T14:45:16+03:00

Кроме того, на предприятии выявили нарушения

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ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» может временно прекратить свою работу. На предприятия зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией и выявили нарушения.

– За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, уже возбуждено 69 административных дел. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении штрафа, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что вся информация о лицах, игнорирующих меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях региона, будет передана в Правительство Тюменской области. Таким организациям могут временно запретить вести свою деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU