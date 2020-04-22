Тюменскому заводу запретят работать: сотрудники заразились коронавирусом
ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» может временно прекратить свою работу. На предприятия зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией и выявили нарушения.
– За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, уже возбуждено 69 административных дел. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении штрафа, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что вся информация о лицах, игнорирующих меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях региона, будет передана в Правительство Тюменской области. Таким организациям могут временно запретить вести свою деятельность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В тюменских больницах сформировались очаги заражения коронавирусом
Медики находятся на переднем крае обороны (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»