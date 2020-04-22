2020-04-22T14:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменскому заводу запретят работать: сотрудники заразились коронавирусом

Кроме того, на предприятии выявили нарушения
Вадим Бегун
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Тюменскому заводу запретят работать из-за коронавируса. Фото - 2Гис.Тюменскому заводу запретят работать из-за коронавируса. Фото - 2Гис.
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ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» может временно прекратить свою работу. На предприятия зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией и выявили нарушения.

– За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, уже возбуждено 69 административных дел. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении штрафа, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что вся информация о лицах, игнорирующих меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях региона, будет передана в Правительство Тюменской области. Таким организациям могут временно запретить вести свою деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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