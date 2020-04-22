«Вопиющий случай»: в Тюменской области нашли расчлененную лосиху. Рядом лежал эмбрион
Вблизи микрорайона Кулига-2 накануне, 21 апреля, сотрудники тюменского госохотдепартамента выявили факт незаконного отстрела двух лосей. Одна из отстреленных особей оказалась беременной.
На месте преступления нашли останки убитых животных – головы, шкуры и внутренние органы. Среди останков самки лося находился полностью сформировавшийся эмбрион.
– В среде настоящих охотников, чтящих традиции и культуру охоты, подобные случаи считаются вопиющими и вызывают негодование. На данный момент известно, что преступление совершила группа лиц. Все подробности устанавливаются, – рассказал начальник управления государственного надзора, контроля в области охраны окружающей среды госохотдепартамента Тюменской области Сергей Бусыгин.
В ведомстве отметили, что по данному факту ведется расследование. Преступникам грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, а также возмещение причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU