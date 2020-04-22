«Вопиющий случай»: в Тюменской области нашли расчлененную лосиху. Рядом лежал эмбрион

22 Апр 2020 2020-04-22T14:19:25+03:00

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Вблизи микрорайона Кулига-2 накануне, 21 апреля, сотрудники тюменского госохотдепартамента выявили факт незаконного отстрела двух лосей. Одна из отстреленных особей оказалась беременной.

На месте преступления нашли останки убитых животных – головы, шкуры и внутренние органы. Среди останков самки лося находился полностью сформировавшийся эмбрион.

– В среде настоящих охотников, чтящих традиции и культуру охоты, подобные случаи считаются вопиющими и вызывают негодование. На данный момент известно, что преступление совершила группа лиц. Все подробности устанавливаются, – рассказал начальник управления государственного надзора, контроля в области охраны окружающей среды госохотдепартамента Тюменской области Сергей Бусыгин.

В ведомстве отметили, что по данному факту ведется расследование. Преступникам грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, а также возмещение причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU