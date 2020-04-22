22 Апр 2020 2020-04-22T14:23:26+03:00

Молодой тюменец выпал из окна и разбился. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени накануне, 21 апреля, вечером, очевидцы под окнами многоэтажки обнаружили тело 19-летнего молодого человека. Трагичный инцидент произошел на улице Газовиков.

– Сообщение поступило в полицию в 18.30. Под окнами дома было обнаружено тело парня без признаков жизни. Предварительно установлено, что он выпал из окна квартиры, расположенной на пятнадцатом этаже, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что в настоящий момент обстоятельства трагедии устанавливаются, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре ровно неделю назад из окна дома, расположенного на улице Абдуллина, 1, выпала женщина. А в ЖК «Москва» подобный инцидент произошел 15 марта во втором часу дня. Здесь из окна 11-го этажа выпала девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU