2020-04-22T12:39:48+03:00
Здоровье

Хирурги провели уникальную операцию тюменцу с редким раком легкого

Местные специалисты удалили пациенту часть бронхиального дерева
Вадим Бегун
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Хирурги провели уникальную операцию тюменцу с редким раком легкого. Фото - Тамара Шаргина.Хирурги провели уникальную операцию тюменцу с редким раком легкого. Фото - Тамара Шаргина.
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Торакальные хирурги ОКБ №1 спасли пациента, впервые в России применив новую методику. К ним обратился мужчина с раком легкого редкой двойной локализации, которого, к тому же, ранее уже оперировали.

– Сложность операции состояла в техническом исполнении. Важно было добраться до корня легкого, не повредив сосуды. Затем удалить часть бронхиального дерева, после чего создать новое межбронхиальное соустье из трех бронхов. Также важно было сохранить само левое легкое, так как часть правого легкого была удалена по жизненным показаниям во время предыдущей операции, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина.

В больнице заявили, что в настоящее время пациент в стабильном состоянии проходит амбулаторную послеоперационную реабилитацию. Теперь врачи готовятся к очередной сложнейшей операции по профилю «торакальная хирургия». Пациентом также станет больной с онкопатологией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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