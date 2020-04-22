2020-04-22T12:53:03+03:00
Общество

В Тюмени реконструируют скверы с памятниками героям ВОВ

Все подрядчики защитили рабочих от заражения коронавирусом
Вадим Бегун
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В Тюмени реконструируют скверы с памятниками героям ВОВ. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени реконструируют скверы с памятниками героям ВОВ. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени к 9 Мая приводят в порядок памятники. Все организации, ведущие работы по благоустройству парков и скверов, приняли все необходимые меры для защиты своих сотрудников от коронавируса.

Стало известно, что в сквере Прощания заменяют коммуникации, бордюры, гранитную плитку у основания памятника, обновляют покраску самого памятника. Также отремонтируют лавочки и опоры освещения. Работы ведутся и на площади Памяти: здесь красят стелу «Свеча» и полируют памятные таблички. В сквере Тружеников Тыла, который находится на улице 30 лет Победы, обновляют фонтан, заменяют оборудование, коммуникации, облицовку.

– Подрядчики делают все возможное, чтобы памятные места города выглядели достойно к 9 Мая. Работы проходят еще на 10 объектах, где нужно провести покраску, отполировать таблички, сделать ремонт основания у памятников и памятных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Глава города Руслан Кухарук, проинспектировавший ход работа, отметил, что все организации, ведущие работы по благоустройству парков и скверов, получили разрешения. Это значит, что они приняли все необходимые меры для защиты своих сотрудников от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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