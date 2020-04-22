От тюменцев ждут идеи по благоустройству Комсомольского сквера

22 Апр 2020 2020-04-22T11:49:44+03:00

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На городском портале «Я решаю!» проходит три опроса, два из которых посвящены благоустройству Комсомольского сквера. Тюменцы могут высказать свое мнение по обновлению территории.

– Этот сквер – популярное место не только для жителей окрестных домов, но и всех тюменцев. Здесь приятно прогуляться в любое время года семьей: походить по аллеям, покататься на велосипеде. Дети с удовольствием играют на детских площадках, сторонники активного образа жизни занимаются спортом, зимой катаются на горке, – рассказали об объекте в пресс-службе администрации города Тюмени.

У горожан спросили, чего не хватает для отдыха в Комсомольском сквере: возможно, нужна площадка для подростков или дополнительная спортивная площадка, а может, требуются скамейки.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Кроме того, жители областного центра могут выбрать цветочную композицию для посадки однолетних цветов на главную клумбу в сквере. Также пользователям сайта предлагают выбрать место для необычного арт-объекта – скамейки-перо.

ИСТОЧНИК KP.RU