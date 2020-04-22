В тюменском поселке заменили 270 мусорных контейнеров после жалобы женщины
Жительница поселка Винзили была недовольна старыми контейнерами для складирования твердых коммунальных отходов. С жалобой она отправилась на личный прием к начальнику управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе.
– Заявительница рассказала, что в населенном пункте установлены старые металлические контейнеры, которые находятся в непригодном для эксплуатации состоянии. Ведомство рассмотрело обращение с привлечением администрации Винзилинского муниципального образования и регионального оператора ООО «Тюменское экологическое объединение», – отметили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ходе прокурорской проверки регоператор установил 270 новых пластиковых контейнеров. Надзорная деятельность за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU