2020-04-22T11:26:48+03:00
Общество

В тюменском поселке заменили 270 мусорных контейнеров после жалобы женщины

Старые баки находились в непригодном состоянии
Вадим Бегун
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В тюменском поселке заменили 270 мусорных контейнеров после жалобы женщины. Фото - "ТЭО".В тюменском поселке заменили 270 мусорных контейнеров после жалобы женщины. Фото - "ТЭО".
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Жительница поселка Винзили была недовольна старыми контейнерами для складирования твердых коммунальных отходов. С жалобой она отправилась на личный прием к начальнику управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе.

– Заявительница рассказала, что в населенном пункте установлены старые металлические контейнеры, которые находятся в непригодном для эксплуатации состоянии. Ведомство рассмотрело обращение с привлечением администрации Винзилинского муниципального образования и регионального оператора ООО «Тюменское экологическое объединение», – отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки регоператор установил 270 новых пластиковых контейнеров. Надзорная деятельность за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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