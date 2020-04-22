2020-04-22T11:25:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2020 года перевалило за 300 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2020 года перевалило за 300 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2020 года перевалило за 300 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 29 и составило 319 человек.

За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровели 547 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из областной инфекционной больницы Тюмени выписали второго пациента, при лечении которого использовался аппарат ИВЛ. Сейчас 63-летний мужчина очень благодарен всему медицинскому персоналу лечебного учреждения за заботу и внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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