В Тюмени выписали пожилого мужчину, который тяжело перенес коронавирусную инфекцию

22 Апр 2020 2020-04-22T10:33:19+03:00

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Из областной инфекционной больницы Тюмени выписали второго пациента, при лечении которого использовался аппарат ИВЛ. Сейчас 63-летний мужчина очень благодарен всему медицинскому персоналу медицинского учреждения.

– Спасибо профессионализму врачей, отзывчивости, теплоте медсестер и нянек! Благодаря им я практически самостоятельно могу стоять. Низкий поклон этим людям. Условия в клинике очень стерильные. Все комфортно. Был окружен постоянным вниманием, – рассказал пожилой тюменец.

Как отметила главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина, это уже второй пациент, которого удалось снять с аппарата ИВЛ.

– Пациент поступил к нам по скорой с жалобами на кашель и высокую температуру. Настораживал его приезд из-за границы. Он получил полный курс лечения и отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, – сообщила главврач.

В Тюмени выписали ещё одного пациента, снятого с ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU