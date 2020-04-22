В Тюмени выписали пожилого мужчину, который тяжело перенес коронавирусную инфекцию
Из областной инфекционной больницы Тюмени выписали второго пациента, при лечении которого использовался аппарат ИВЛ. Сейчас 63-летний мужчина очень благодарен всему медицинскому персоналу медицинского учреждения.
– Спасибо профессионализму врачей, отзывчивости, теплоте медсестер и нянек! Благодаря им я практически самостоятельно могу стоять. Низкий поклон этим людям. Условия в клинике очень стерильные. Все комфортно. Был окружен постоянным вниманием, – рассказал пожилой тюменец.
Как отметила главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина, это уже второй пациент, которого удалось снять с аппарата ИВЛ.
– Пациент поступил к нам по скорой с жалобами на кашель и высокую температуру. Настораживал его приезд из-за границы. Он получил полный курс лечения и отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, – сообщила главврач.
В Тюмени выписали ещё одного пациента, снятого с ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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