К тряпкам добавился жир: тюменцы стали чаще засорять сети водоотведения

22 Апр 2020 2020-04-22T10:28:30+03:00

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Тюменцы стали чаще засорять сети водоотведения. С начала апреля специалисты ликвидировали более 270 засоров, из них 99 – только за последнюю неделю.

– Кроме традиционных салфеток, тряпок, наполнителя туалетов для животных, сбои вызывает жир. При сливе в канализацию он оседает на стенках трубопроводов и задерживает прохождение стоков. В туалет запрещено сбрасывать ветошь, строительный мусор, полиэтилен, пластик, предметы личной гигиены, остатки пищевых продуктов, – напомнил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

Он сообщил, что в доме № 68 на улице 50 лет Октября из-за недобросовестных жильцов засорились придомовые сети, заблокировав выход стоков в колодец. В результате произошла разгерметизация внутридомовой системы и подтопление подвала дома. Также слив жира в систему водоотведения стал причиной наводнения в цокольном этаже кафе на улице Володарского.

ИСТОЧНИК KP.RU