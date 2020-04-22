В тюменских больницах сформировались очаги заражения коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:26:07+03:00

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Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что в регионе сформировались очаги заражения коронавирусом в медицинских организациях. Кроме того, она прокомментировала утверждения тюменцев об отсутствии масок аптеках.

– В настоящее время случаи заболеваний зарегистрированы в 11 муниципальных образованиях. Сформировались очаги инфекции, в том числе в медицинских организациях. Это происходит по той причине, что граждане приходят получать услугу – медицинскую, транспортную или по приобретению продуктов в магазинах, и при этом не закрывают органы дыхания. Каждый из нас может быть инфицирован, – отметила Галина Шарухо.

По ее словам, медицинские работники сейчас находятся на переднем крае: из защиты на них только медицинская маска и перчатки. Если в поликлинику или больницу приходит пациент без маски, он создает реальную угрозу заражения для медиков.

Что касается информации об отсутствии масок в аптеках, то руководитель управления сообщила, что сейчас их количество увеличивается.

– Сотрудники нашего ведомства сами пошили многоразовые 4–6-слойные маски из марли. Гигиенические маски из тканых материалов также рекомендованы и широко представлены в интернете. Как их изготовить и обрабатывать, можно найти на нашем сайте и в социальных сетях, где мы теперь представлены, – резюмировала Галина Шарухо.

ИСТОЧНИК KP.RU