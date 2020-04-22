2020-04-22T09:36:55+03:00
Здоровье

«Помню слезы на глазах жены». Молодой тюменец рассказал, как пережил инсульт

На этой неделе мужчина первый раз ходил без трости после несчастья
Вадим Бегун
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Молодой тюменец рассказал, как пережил инсульт. Фото - Дарья Ровбут.Молодой тюменец рассказал, как пережил инсульт. Фото - Дарья Ровбут.
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В Тюмени совместными усилиями врачей и родных 37-летний мужчина вернулся к жизни после инсульта. Жена, проявившая твердость духа, помогла спасти мужа: пациента вовремя доставили в ОКБ № 2, и теперь он имеет шансы полностью восстановиться.

Тюменец отметил, что момент, когда с ним случился инсульт, помнит не очень отчетливо. Почувствовал себя плохо, подошел к супруге и попытался объяснить ей: что-то не в порядке. Но вместо связной речи вышла несуразица. «Помню слезы в глазах жены. Она знает симптомы инсульта и сразу поняла, что произошло. Но не растерялась, не стала паниковать, сразу вызвала скорую помощь».

– Поскольку тромб находился в магистральном сосуде шеи, он мог оторваться и перекрыть кровоток в сосудах головы. А это вызвало бы повреждение мозга в еще большем объеме. Так что был экстренно созван консилиум, проведена компьютерная томография сосудов и принято решение: нужно выполнять высокотехнологичную операцию по стентированию, – рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОКБ № 2 Александр Коротких.

На этой неделе пациент первый раз после инсульта ходил без трости. Доктора говорят, что для него это серьезный прогресс. Хотя для полного восстановления еще придется потрудиться: правая нога пока слушается плоховато, да и возвращать былую подвижность руке тоже непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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