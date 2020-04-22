ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Тюмени

22 Апр 2020 2020-04-22T08:42:34+03:00

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ВТБ в Тюменской области оформил первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Тюмени, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,5 млн рублей у застройщика ООО «Энко Финанс» в жилом комплексе «Преображенский». Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования.

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для покупки объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей – для объектов в других регионах страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. По итогам первого квартала 2020 года более 1,3 тыс. тюменских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 2,8 млрд рублей, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.