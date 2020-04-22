2020-04-22T09:31:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация ухудшается: в Тюменской области 14 вахтовиков заразились коронавирусом

Мужчин отправят в обсервации
Вадим Бегун
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В Тюменской области 14 вахтовиков заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области 14 вахтовиков заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области 14 вахтовиков заразились коронавирусом. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.

В постановлении № 9 от 21 апреля 2020 года Галина Шарухо отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеванию новой инфекцией. Она сообщила о 14 случаях заболевания коронавирусом вахтовиков в Уватском районе. По ее словам, уровень заболеваемости в регионе свидетельствует о наличии рисков распространения инфекции, в том числе в вахтовых поселках при осуществлении поэтапной перевахтовки персонала.

«Постановляю руководителям предприятий нефтегазовой отрасли уведомить оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса о месте развертывания обсерватора и получить согласование на его открытие. Руководителям подрядных и субподрядных организаций определить минимально возможную численность работников, необходимую для функционирования производства. Обеспечить временное отстранение от работы лиц старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания», – говорится в постановлении главного госсанврача региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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