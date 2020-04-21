Сбербанк профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки в Ялуторовске

21 Апр 2020 2020-04-21T20:21:19+03:00

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Сбербанк в Тюмени профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства в Ялуторовске. Два цеха возводятся на территории завода стеновых материалов «Поревит». Объем инвестиций, предоставленных банком сроком на 10 лет ООО «Выбор-КСМ» группы компаний «Партнер», превышает 460 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 770 млн рублей. Планируемая мощность нового производства - 0,7 млн кв. м тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода за Уралом.

Финансирование проекта осуществлялось по специальной федеральной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития РФ совместно с АО «Корпорация «МСП». Это позволило предоставить кредитную линию под более низкую фиксированную процентную ставку.

Тротуарная плитка и элементы благоустройства будут производиться под известным брендом «Выбор». Предприятие является одним из крупнейших производителей плитки в стране, в его состав входит пять заводов.

- Тротуарную плитку «Выбор» отличает многообразие форм и покрытий, сочетающих множество цветов, имитирующих натуральный камень и дерево. На продукцию предоставляется 10-летняя гарантия. Плитка и бордюрный камень могут применяться при благоустройстве социальных и коммерческих объектов, общественных территорий. В Уральском федеральном округе аналогичных производств нет, поэтому в качестве основных рынков сбыта продукции мы рассматриваем не только Тюменскую область, но и соседние российские регионы, а также Казахстан, - рассказал директор группы компаний «Партнер» Геннадий Разницын.

Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на 2020 год, первая тротуарная плитка должна поступить на рынок к началу строительного сезона 2021 года. Благодаря реализации проекта будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

- Сбербанк в целом по стране поддерживает реализацию инвестиционных проектов. Создание новых мощностей позволит нашему региону увеличить количество рабочих мест, расширить продуктовый портфель, войти в новые рыночные сегменты и стать российским лидером по производству тротуарной плитки. Использование материала нового поколения позволит благоустроить общественные территории, жилые комплексы и коммерческие объекты. Благодаря этому наша Тюмень и другие города страны станут еще красивее и лучше, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

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