2020-04-21T20:21:19+03:00
Недвижимость

Сбербанк профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки в Ялуторовске

Вадим Бегун
Поделиться:
Сбербанк профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки в Ялуторовске. Фото - Сбербанк.Сбербанк профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки в Ялуторовске. Фото - Сбербанк.
Изменить размер текста:

Сбербанк в Тюмени профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства в Ялуторовске. Два цеха возводятся на территории завода стеновых материалов «Поревит». Объем инвестиций, предоставленных банком сроком на 10 лет ООО «Выбор-КСМ» группы компаний «Партнер», превышает 460 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 770 млн рублей. Планируемая мощность нового производства - 0,7 млн кв. м тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода за Уралом.

Финансирование проекта осуществлялось по специальной федеральной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития РФ совместно с АО «Корпорация «МСП». Это позволило предоставить кредитную линию под более низкую фиксированную процентную ставку.

Тротуарная плитка и элементы благоустройства будут производиться под известным брендом «Выбор». Предприятие является одним из крупнейших производителей плитки в стране, в его состав входит пять заводов.

- Тротуарную плитку «Выбор» отличает многообразие форм и покрытий, сочетающих множество цветов, имитирующих натуральный камень и дерево. На продукцию предоставляется 10-летняя гарантия. Плитка и бордюрный камень могут применяться при благоустройстве социальных и коммерческих объектов, общественных территорий. В Уральском федеральном округе аналогичных производств нет, поэтому в качестве основных рынков сбыта продукции мы рассматриваем не только Тюменскую область, но и соседние российские регионы, а также Казахстан, - рассказал директор группы компаний «Партнер» Геннадий Разницын.

Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на 2020 год, первая тротуарная плитка должна поступить на рынок к началу строительного сезона 2021 года. Благодаря реализации проекта будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

- Сбербанк в целом по стране поддерживает реализацию инвестиционных проектов. Создание новых мощностей позволит нашему региону увеличить количество рабочих мест, расширить продуктовый портфель, войти в новые рыночные сегменты и стать российским лидером по производству тротуарной плитки. Использование материала нового поколения позволит благоустроить общественные территории, жилые комплексы и коммерческие объекты. Благодаря этому наша Тюмень и другие города страны станут еще красивее и лучше, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк профинансировал строительство завода по производству тротуарной плитки в Ялуторовске
Александр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской
На Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелки
Почти у половины россиян существенно сократился доход из-за экономического кризиса
Тюменские охотники остались без добычи из-за коронавируса
Тюменец, попросивший у прохожего позвонить, убежал с дорогим телефоном
В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате
Более 4 тысяч жителей Тюменской области ждут результатов анализов на коронавирус
По 40 рублей за штуку: в Тюмени проверили цены на медицинские маски
В Тюменской области задержали женщину, прятавшую наркотики в одежде ребенка
МегаФон предлагает предприятиям региона новые сервисы для удаленной работы
Тюменский слесарь засудил работодателя за невыплату зарплаты
Плюс 25: тюменцев предупредили о сильном ветре и летнем тепле
Ялуторовчанка всадила нож в живот приревновавшего ее сожителя
Поезд насмерть сбил тюменца, переходившего железнодорожные пути
В Тюмени изменилась схема движения маршрута №140
На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами
В Тюмени малыш сильно поранил голову, прыгнув с дивана
На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей
В новой Конституции определят роль культуры в жизни общества
Тюменцы массово перестают платить за вывоз мусора
В Тюмени отремонтируют кольцевую автодорогу
Тюменцам запретили посещать кладбища