21 Апр 2020 2020-04-21T17:46:05+03:00

Александр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской. Фото с "Инстаграм" Александра Моора

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области оказался в положении, как и все тюменцы, когда ему приходится отращивать волосы. Александр Моор уже полтора месяца не был в парикмахерской. Об этом он рассказал сам в своем «Инстаграм»-аккаунте.

- К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому - только после его отмены. Здоровье важнее, - пишет губернатор.

Напомним, в конце марта губернатор Александр Моор в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился закрыть все магазины и предприятия кроме аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. Постепенно бизнес возвращается к работе, но салоны красоты по-прежнему закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU