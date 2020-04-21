2020-04-21T17:46:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской

Глава региона, несмотря на отросшую шевелюру, не нарушает режим самоизоляции
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской. Фото с "Инстаграм" Александра МоораАлександр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской. Фото с "Инстаграм" Александра Моора
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Губернатор Тюменской области оказался в положении, как и все тюменцы, когда ему приходится отращивать волосы. Александр Моор уже полтора месяца не был в парикмахерской. Об этом он рассказал сам в своем «Инстаграм»-аккаунте.

- К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому - только после его отмены. Здоровье важнее, - пишет губернатор.

Напомним, в конце марта губернатор Александр Моор в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился закрыть все магазины и предприятия кроме аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. Постепенно бизнес возвращается к работе, но салоны красоты по-прежнему закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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