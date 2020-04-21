Александр Моор рассказал тюменцам, когда последний раз был в парикмахерской
Губернатор Тюменской области оказался в положении, как и все тюменцы, когда ему приходится отращивать волосы. Александр Моор уже полтора месяца не был в парикмахерской. Об этом он рассказал сам в своем «Инстаграм»-аккаунте.
- К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому - только после его отмены. Здоровье важнее, - пишет губернатор.
Напомним, в конце марта губернатор Александр Моор в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился закрыть все магазины и предприятия кроме аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. Постепенно бизнес возвращается к работе, но салоны красоты по-прежнему закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU