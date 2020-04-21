2020-04-21T17:35:27+03:00
Общество

На Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелки

Подарки будут вручены до 9 мая
Алена Кульмухаметова
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На Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелкиНа Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелкиФото: pixabay.com
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Сложная эпидемиологическая обстановка не позволит провести Парад Победы и шествие Бессмертного полка по всей России. Президент заявил о переносе майских мероприятий. Но ямальские ветераны не останутся без подарков к празднику Победы.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов инициировал акцию среди чиновников о сборе средств для покупки плазменных телевизоров и комплектов спутникового ТВ.

– Такой формат работы в преддверии Дня Победы ямальское отделение партии организовало впервые. За несколько дней средства были собраны. Партийцы оперативно отреагировали на призыв, что особенно ценно», – официально прокомментировала руководитель регионального исполнительного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева.

Добавим, что официально на Ямале еще не объявлена отмена парадов и массовых мероприятий 9 мая, но чиновники предполагают, что празднование Дня Победы будет перенесено на более поздний срок.

На сегодня в округе проживает 229 ямальцев – участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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