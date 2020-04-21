21 Апр 2020 2020-04-21T17:31:29+03:00

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Почти у половины россиян существенно сократился доход из-за экономического кризиса. Таковы данные исследования Социологического антикризисного центра.

По данным исследования, различные эффекты экономического кризиса уже затронули 67% опрошенных, в начале месяца таких было 60%. Почти у половины (49%) существенно сократился доход семьи (против 45% в начале апреля). Также выяснилось, что с теми или иными негативными проявлениями на рынке труда столкнулись 68% респондентов из числа тех, кто работал на начало пандемии.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Как стало известно, работникам стали отменять премии, снизили заработную плату, а также перевели на неполную ставку. В неоплачиваемый отпуск отправили 10% работающих.

Только пятая часть потерявших работу сообщила, что уже зарегистрировалась в качестве безработных. Они отмечают, что не могут собрать необходимые справки и встать на учет в период самоизоляции и закрытия учреждений. Некоторые просто не представляют, что делать: часть работников ожидают возврата к прежней работе после окончания пандемии.

Фото - Социологический антикризисный центр.

За последний месяц был анонсирован целый ряд мер поддержки населения из наиболее пострадавших групп в период пандемии. Однако получили ее немногие –15% от льготных категорий. Но тут нужно учитывать, что не все люди, которые выделены нами в льготные категории, действительно подходят под действие мер.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Примерно каждый пятый из тех, кто получал выплаты, столкнулись с теми или иными сложностями при оформлении. Наиболее распространенная проблема – это трудности со сбором документов (10%). Нередко в качестве причины указывались сбои в работе сайтов, через которые можно подать заявку дистанционно.

Фото - Социологический антикризисный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU