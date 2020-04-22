2020-04-22T05:00:16+03:00
Общество

Погода на 22 апреля в Тюмени: дождь и жара

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня будет жарко. Фото - pixabay.com.В Тюмени сегодня будет жарко. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 22 апреля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 23 – 24. Вечером столбики термометров покажут 10 – 15 градусов выше нуля. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 8 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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