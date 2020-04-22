В Тюмени изменилась схема движения маршрута № 100к

22 Апр 2020 2020-04-22T06:45:10+03:00

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 100к, который следует от остановки «Улица Пермякова» до садового общества «Ручеек». Мера введена на весенне-летний период.

– Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты «Березовая роща» и «Озерные аркады». В схему включаются остановки «V микрорайон», «III микрорайон», «Торговый центр», «Улица Пермякова» (по направлению движения в сторону улицы 30 лет Победы), «Кросно» и «Завод медоборудования», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №140, который следует от завода медоборудования до садового общества «Незабудка». Эта мера также введена на весенне-летний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU