2020-04-22T06:47:30+03:00
Происшествия

Хулиганы побили тюменца и сняли с пальца обручальное кольцо

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Хулиганы побили тюменца и сняли с пальца обручальное кольцо. Фото - pixabay.com.Хулиганы побили тюменца и сняли с пальца обручальное кольцо. Фото - pixabay.com.
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В полицию Тюмени поступила информация от местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой преступления: его побили и обокрали хулиганы.

Стражам порядка удалось выяснить, что потерпевший назначил встречу мужчинам, с которыми неделю назад случился конфликт у его родного брата. Встреча состоялась в подъезде жилого дома на улице Избышева. Во время разговора подозреваемые перешли от разговора к делу.

– Они несколько раз ударили заявителя, а после похитили имеющийся при нем дорогостоящий сотовый телефон и обручальное кольцо. Сумма ущерба составила свыше 60 тысяч рублей. Потерпевший выбежал из подъезда и обратился за помощью к прохожим, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вскоре фигуранты были задержаны. Ими оказались 27-летний и 34-летний ранее судимые горожане. Украденный сотовый телефон был изъят, а кольцо, по словам грабителей, они потеряли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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