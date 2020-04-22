Хулиганы побили тюменца и сняли с пальца обручальное кольцо

22 Апр 2020 2020-04-22T06:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Тюмени поступила информация от местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой преступления: его побили и обокрали хулиганы.

Стражам порядка удалось выяснить, что потерпевший назначил встречу мужчинам, с которыми неделю назад случился конфликт у его родного брата. Встреча состоялась в подъезде жилого дома на улице Избышева. Во время разговора подозреваемые перешли от разговора к делу.

– Они несколько раз ударили заявителя, а после похитили имеющийся при нем дорогостоящий сотовый телефон и обручальное кольцо. Сумма ущерба составила свыше 60 тысяч рублей. Потерпевший выбежал из подъезда и обратился за помощью к прохожим, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вскоре фигуранты были задержаны. Ими оказались 27-летний и 34-летний ранее судимые горожане. Украденный сотовый телефон был изъят, а кольцо, по словам грабителей, они потеряли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU