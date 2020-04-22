В Тюмени назначили главу департамента безопасности жизнедеятельности
В Тюмени назначили нового руководителя департамента безопасности жизнедеятельности. Им стал Олег Датских. Распоряжение о назначении на эту должность подписал глава областного центра Руслан Кухарук.
По информации пресс-службы администрации города Тюмени, Олегу Эриковичу 54 года. Он закончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», юрист. Работал начальником управления Федеральной миграционной службы России по Челябинской области.
В 2016–2017 годах – заместитель министра имущества и природных ресурсов Челябинской области, а с 2017 года возглавлял Главное управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU