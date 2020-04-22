2020-04-22T07:09:55+03:00
Общество

В Тюмени назначили главу департамента безопасности жизнедеятельности

Распоряжение подписал Руслан Кухарук
Вадим Бегун
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В Тюмени назначили главу департамента безопасности жизнедеятельности. Фото - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.В Тюмени назначили главу департамента безопасности жизнедеятельности. Фото - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В Тюмени назначили нового руководителя департамента безопасности жизнедеятельности. Им стал Олег Датских. Распоряжение о назначении на эту должность подписал глава областного центра Руслан Кухарук.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, Олегу Эриковичу 54 года. Он закончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», юрист. Работал начальником управления Федеральной миграционной службы России по Челябинской области.

В 2016–2017 годах – заместитель министра имущества и природных ресурсов Челябинской области, а с 2017 года возглавлял Главное управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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