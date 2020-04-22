Обокравший цветочный магазин тоболяк потратил похищенные деньги на ставки

22 Апр 2020 2020-04-22T08:00:34+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от владелицы цветочного магазина. Женщина рассказала, что кто-то сорвал замок на двери и похитил пять тысяч рублей.

23-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции в этот же день. Фигурант признал свою вину.

– Мужчина пояснил, что три тысячи рублей дал взаймы своему другу, остальные деньги потратил на спортивные ставки. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он обязался возместить причиненный материальный ущерб, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU