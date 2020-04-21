Тюменские охотники остались без добычи из-за коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T15:21:10+03:00

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В Тюменской области отменили весеннюю охоту на пернатую дичь. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

По информации пресс-службы главы региона, решение об отмене охоты вынужденное и принято в связи с пандемией коронавируса, а также из-за увеличения числа заболевших.

– На 21 апреля в Тюменской области зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 236 гектаров. Всего с начала пожароопасного периода составлено 114 протоколов об административных правонарушениях. За различные нарушения оштрафованы 103 человека, назначено 28 штрафов на общую сумму 64 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе.

Весенний пик пожарной опасности приходится на майские праздники. Именно в это время происходит большее количество лесных и ландшафтных пожаров. Губернатор выразил уверенность, что в период самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции, жители региона с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут выезжать в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU