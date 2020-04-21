Тюменец, попросивший у прохожего позвонить, убежал с дорогим телефоном

21 Апр 2020 2020-04-21T15:01:29+03:00

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В городскую полицию поступило сообщение от тюменца, у которого похитили дорогостоящий «Iphone». Оказалось, что мужчина столкнулся с мошенником.

Потерпевший находился в гостях у своей подруги в доме по улице Олимпийской. Около десяти часов вечера молодой человек покинул квартиру, в подъезде к нему подошел незнакомец и попросил телефон: ему надо было срочно куда-то позвонить.

– Заявитель откликнулся на просьбу и передал мошеннику смартфон. В момент разговора подозреваемый удалился на некоторое расстояние от владельца гаджета, а потом резко скрылся вместе с чужим имуществом, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Он выключил мобильное устройство и планировал сбыть его, но не успел.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU