21 Апр 2020 2020-04-21T14:51:23+03:00

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В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате. Дворец творчества и спорта «Пионер» и областной поисковый центр призывают жителей региона присоединиться к мероприятию на безопасном расстоянии.

– Чтобы стать участником акции, нужно разместить на своей странице в соцсети аватар с георгиевской ленточкой или опубликовать запись с картинкой-аватаром и упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. Также можно найти георгиевскую ленточку, прикрепить ее в области сердца и выложить в социальные сети фотографию с двумя хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома, – рассказали в ТРОО «Областной поисковый центр».

Организаторы сообщают, что консультации по организации мероприятий, рекомендуемых к проведению в рамках акции, можно получить по электронной почте poiskoviki72@yandex.ru или на странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU