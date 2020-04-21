2020-04-21T14:51:23+03:00
Общество

В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате

Мероприятие пройдет на безопасном расстоянии
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате. Фото - ТРОО «Областной поисковый центр».В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате. Фото - ТРОО «Областной поисковый центр».
Изменить размер текста:

В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате. Дворец творчества и спорта «Пионер» и областной поисковый центр призывают жителей региона присоединиться к мероприятию на безопасном расстоянии.

– Чтобы стать участником акции, нужно разместить на своей странице в соцсети аватар с георгиевской ленточкой или опубликовать запись с картинкой-аватаром и упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. Также можно найти георгиевскую ленточку, прикрепить ее в области сердца и выложить в социальные сети фотографию с двумя хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома, – рассказали в ТРОО «Областной поисковый центр».

Организаторы сообщают, что консультации по организации мероприятий, рекомендуемых к проведению в рамках акции, можно получить по электронной почте poiskoviki72@yandex.ru или на странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские охотники остались без добычи из-за коронавируса
Тюменец, попросивший у прохожего позвонить, убежал с дорогим телефоном
В Тюмени акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате
Более 4 тысяч жителей Тюменской области ждут результатов анализов на коронавирус
По 40 рублей за штуку: в Тюмени проверили цены на медицинские маски
В Тюменской области задержали женщину, прятавшую наркотики в одежде ребенка
МегаФон предлагает предприятиям региона новые сервисы для удаленной работы
Тюменский слесарь засудил работодателя за невыплату зарплаты
Плюс 25: тюменцев предупредили о сильном ветре и летнем тепле
Ялуторовчанка всадила нож в живот приревновавшего ее сожителя
Поезд насмерть сбил тюменца, переходившего железнодорожные пути
В Тюмени изменилась схема движения маршрута №140
На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами
В Тюмени малыш сильно поранил голову, прыгнув с дивана
На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей
В новой Конституции определят роль культуры в жизни общества
Тюменцы массово перестают платить за вывоз мусора
В Тюмени отремонтируют кольцевую автодорогу
Тюменцам запретили посещать кладбища