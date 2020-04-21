Более 4 тысяч жителей Тюменской области ждут результатов анализов на коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T14:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На самоизоляции по подозрению на коронавирус в Тюменской области находятся более трех тысяч человек. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. Еще у более тысячи человек взяты материалы на анализы.

– Это та категория людей, которые находятся на территории области вне стен лечебных учреждений. Это те люди, которые должны находиться на карантине, дожидаясь результатов анализов. Они потенциально могут угрожать населению, если будут нарушать режим карантина, – сказала замгубернатора.

Она отметила, что большое число потенциальных носителей вируса говорит о том, что обезопасить себя жители региона могут только в случае строгого соблюдения режима самоизоляции.

– Оберегайте себя от такого риска заболевания контактным путем, посещая поликлиники, магазины, аптеки. Как минимум необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию в полтора-два метра и избегать скученности и очередей, – в очередной раз призвала Ольга Кузнечевских.

За прошедшие сутки на территории региона количество заболевших увеличилось на 36 человек. В общей сложности число инфицированных составило 290 человек. 28 выписаны, двое умерли. Остальные 260 остаются под присмотром врачей. Пятеро из них несовершеннолетние. Тяжелых по-прежнему шестеро, они подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство же переносят заболевание практически без симптомов.

О профилактике коронавируса в Тюменской области на 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU