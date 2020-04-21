По 40 рублей за штуку: в Тюмени проверили цены на медицинские маски

21 Апр 2020 2020-04-21T14:42:37+03:00

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Тюменские антимонопольщики узнали, сколько на сегодняшний день стоят медицинские маски в аптеках города. По их информации, сейчас изделия реализуют только в аптечной сети АО «Фармация».

– Цена одной медицинской маски в аптеках сети составляет, в зависимости от наименования, 10, 11 и 17,04 рубля. Также имеются в продаже маски стоимостью 40 рублей за штуку. По указанной цене продается изделие санитарно-гигиенического назначения «Маска лицевая трехслойная одноразового применения», – сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области.

По информации ведомства, уровень торговой наценки, которую устанавливает аптечная организация при реализации масок, завышенным не является.Там также напомнили, что на сегодняшний день государственное регулирование цен на медицинские изделия, включая маски, не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU