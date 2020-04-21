2020-04-21T14:38:08+03:00
Происшествия

В Тюменской области задержали женщину, прятавшую наркотики в одежде ребенка

Она оборудовала четыре тайника
Вадим Бегун
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В Тюменской области задержали женщину, прятавшую наркотики в одежде ребенка. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тюменской области задержали женщину, прятавшую наркотики в одежде ребенка. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Казанском районе задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные вещества она прятала в одежде своего ребенка.

Задержанная, проживающая в Новосибирске, в интернете познакомилась с наркоторговцами и согласилась быть закладчицей. Позже она привлекла к «работе» своего 35-летнего сожителя. Вместе они забрали наркотики из тайника и фасовали на меньшие по объему дозы. Закладки нужно было делать на территории Курганской, Тюменской и Свердловской областей.

– Мужчина остался дома, а женщина на автомобиле отправилась осуществлять закладки. Часть запрещенных веществ она спрятала в одежде своего пятилетнего ребенка, всего злоумышленница оборудовала четыре тайника. После очередной закладки на территории Тюменской области ее задержали сотрудники ФСБ, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже задержали и ее сожителя. Из тайников и в съемной квартире подозреваемых стражи порядка изъяли свертки с амфетамином и N-метилэфедроном общей массой около семи килограммов. Теперь сожителям грозит по двадцать лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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