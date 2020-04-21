Тюменский слесарь засудил работодателя за невыплату зарплаты

21 Апр 2020 2020-04-21T13:08:35+03:00

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В Тюменском районе оштрафовали генерального директора ООО «ПК Омниверс». Работодатель в течение нескольких месяцев не выплачивал подчиненному заработную плату.

– Как следует из материалов уголовного дела, мужчина с марта по август 2019 года не выплачивал заработную плату слесарю-ремонтнику своей организации. Руководитель частично не платил зарплату за период работы с марта по май, а также в полном объеме за июнь и июль 2019 года. Ущерб потерпевшему составил 39 300 рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина возместил причиненный работнику ущерб только после подачи иска в суд. В итоге суд прекратил уголовное дело и назначил генеральному директору штраф в размере десяти тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU