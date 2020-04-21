Плюс 25: тюменцев предупредили о сильном ветре и летнем тепле

21 Апр 2020 2020-04-21T12:11:43+03:00

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МЧС предупреждает тюменцев о сильном ветре и летнем тепле. Горожан призывают быть осторожными и ограничить выход из дома.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала Обь-Иртышского УГМС, завтра, 22 апреля, на территории региона ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, температура воздуха составит от двух до семи градусов тепла.

Днем может пройти кратковременный дождь, ожидается гроза. Будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +25.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами, – рекомендует пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU