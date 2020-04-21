Ялуторовчанка всадила нож в живот приревновавшего ее сожителя

21 Апр 2020 2020-04-21T11:42:43+03:00

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В ялуторовскую больницу с ножевым ранением попал мужчина. Его порезала сожительница.

Как стало известно стражам порядка, женщина вернулась домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Дома ее ждал сожитель, который также распивал спиртное. Приревновав свою вторую половину, глава семейства стал обвинять ее и набросился с кулаками.

– Женщина схватила кухонный нож и ударила им в живот своего оппонента, а затем позвала соседей. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что следователем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.

Также стало известно, что 43-летняя ялуторовчанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU