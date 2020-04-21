На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами
На 49-м километре Тобольского тракта сегодня, 21 апреля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь около шести утра перевернулась «Лада Калина», врезавшись в железобетонные блоки. На этом участке проводятся дорожные работы.
– Женщина, управлявшая легковушкой, была пьяна. Показания алкотестера составили 0,61 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне, кроме водителя, находились четыре человека, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что одного из пассажиров доставили в больницу. Компания пояснила, что отправилась «отмечать коронавирус» из Тюмени в Тобольск, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU