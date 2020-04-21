2020-04-21T10:40:30+03:00
Происшествия

На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами

За рулем находилась нетрезвая женщина
Вадим Бегун
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На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами. Фото - ГИБДД Тюменской области.На Тобольском тракте перевернулась машина с отмечавшими коронавирус тюменцами. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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На 49-м километре Тобольского тракта сегодня, 21 апреля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь около шести утра перевернулась «Лада Калина», врезавшись в железобетонные блоки. На этом участке проводятся дорожные работы.

– Женщина, управлявшая легковушкой, была пьяна. Показания алкотестера составили 0,61 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне, кроме водителя, находились четыре человека, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что одного из пассажиров доставили в больницу. Компания пояснила, что отправилась «отмечать коронавирус» из Тюмени в Тобольск, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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