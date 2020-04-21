Поезд насмерть сбил тюменца, переходившего железнодорожные пути

21 Апр 2020 2020-04-21T11:32:11+03:00

Машинист заметил человека, но было слишком поздно

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На 2 211-м километре 8 пикета железнодорожной станции Ялуторовск грузовой поезд насмерть сбил 65-летнего местного жителя. Трагичный инцидент произошел накануне, 20 апреля, в 18.04. Следователи проводят процессуальную проверку.

– По предварительным данным, пострадавший переходил железнодорожные пути в необорудованном для этого месте перед приближающимся поездом. Машинист грузового поезда, заметив человека, подал громкий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и локомотив, опросили работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пожилого мужчины. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU