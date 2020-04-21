В новой Конституции определят роль культуры в жизни общества

21 Апр 2020 2020-04-21T10:20:29+03:00

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В соответствии с поправками в Конституцию, которые в начале этого года одобрил президент России Владимир Путин, культура будет поставлена в ряд ключевых ценностей страны наравне с символами государства, такими как флаг, гимн или столица. Об этом говорят эксперты и инициаторы данного предложения.

Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России, говорится в новой редакции статей Конституции. Успех страны возможен только в опоре на древнейшую и богатейшую культуру России и ее народов, которая является важнейшим ресурсом, более значимым, чем нефть с газ, подчеркивают эксперты. Она нуждается в защите и охране, это долг государства перед прошлым и будущим.

С такой точкой зрения согласен координатор партийного проекта «Культура России», депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин. По его словам, очень важно возродить исконные ценности, вернуться к истокам, которые определяли самобытность и культурное богатство народов, населяющих Россию.

– Мы должны вспомнить свои корни, которые были в значительной степени утрачены за предыдущее столетие. Вспомнить, в чем особенности российской культуры, ее многообразие и богатство, накопленные за более чем тысячелетнюю историю. И роль государства в этом процессе имеет ключевое значение. Защита культуры от размывания и забвения должна быть частью государственной политики. Мы уже убедились за период 90-х годов, как легко утратить все достижения в этой важнейшей сфере, – отметил Алексей Салмин.

Как отмечается в предложенных поправках, культура и язык относятся к тем явлениям, которые делает жителей страны сильными и уникальными. Неспособность защитить их приведет к потере идентичности, а вслед за этим и самой страны как общности людей. Поэтому в поправках закрепляются гарантии для всех народов, населяющих Россию, сохранения родного языка, создания условий для его изучения и развития. Также в поправках подчеркивается, что культура России является уникальным наследием ее многонационального народа.

Еще одним важным пунктом являются гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

ИСТОЧНИК KP.RU