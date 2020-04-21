На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T10:16:52+03:00

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В Тюменской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Иска. На эти цели планируют выделить более 334 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота обязан капитально отремонтировать мост через реку Иска, который находится на автомобильной дороге Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Все работы должны завершиться до 31 октября 2021 года. Заказчиком выступает «Уралуправтодор».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре обновят полотно кольцевой автодороги. 29 тысяч квадратных метров дороги отремонтируют к 23 апреля. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,6 километра. За время работы работники устранят колейность, обновят покрытие и дорожную разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU