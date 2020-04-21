2020-04-21T10:16:52+03:00
Недвижимость

На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей

Работы пройдут до ноября 2021 года
Вадим Бегун
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На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей.На ремонт тюменского моста выделят сотни миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Иска. На эти цели планируют выделить более 334 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота обязан капитально отремонтировать мост через реку Иска, который находится на автомобильной дороге Р-404 ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск. Все работы должны завершиться до 31 октября 2021 года. Заказчиком выступает «Уралуправтодор».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре обновят полотно кольцевой автодороги. 29 тысяч квадратных метров дороги отремонтируют к 23 апреля. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,6 километра. За время работы работники устранят колейность, обновят покрытие и дорожную разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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