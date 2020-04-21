В Тюмени изменилась схема движения маршрута №140

21 Апр 2020 2020-04-21T10:52:36+03:00

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №140, который следует от завода медоборудования до садового общества «Незабудка». Мера введена на весенне-летний период.

– Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты: «З-д медоборудования», «Пермякова», «Севастопольская», «Дом печати» (в прямом и обратном направлении), «ул. Мельникайте», «Дворец культуры Нефтяник», «ул. Советская», «ул. Орджоникидзе», «Областная инфекционная больница», «ул. Профсоюзная», «ул. Максима Горького», «Прокуратура Тюменской области», «Детская поликлиника № 2», «Областная стоматология», «Пригородный рынок», «Автовокзал» и «Кросно», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Также стало известно, что в схему включаются промежуточные остановочные пункты «Центральный рынок 2», «ул. Первомайская», «ул. Мысовская», «ул. Советская», «Гостиница «Нефтяник», «ул. Дзержинского», «ул. 2-я Луговая», «Площадь Центральная», «М-н «Мангазея», «I Заречный мкр».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU