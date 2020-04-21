Тюменцы массово перестают платить за вывоз мусора

21 Апр 2020 2020-04-21T09:18:40+03:00

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Тюменцы перестают платить за вывоз мусора. Только за первые две недели апреля уровень платежей упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом марта 2020 года и на 32% по сравнению с февралем текущего года.

– Уже в мае поддерживать стабильность и качество услуги в случае массовых неоплат поставщики будут с трудом. Уже через пару месяцев область рискует сделать шаг назад и столкнуться с проблемами, которые были в других субъектах РФ в начале реформы. При этом тюменцы получат поддержку по оплате коммунальных услуг, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, тем, кто оказался в критической ситуации и чьи доходы упали, не будут начисляться штрафные выплаты из-за вынужденной задержки платежей. Но оплата за вывоз отходов не отменена, как и не отменено потребление гражданами коммунальной услуги.

Представитель компании сообщает, что эта ситуация осложняется тем, что жители региона стали больше мусорить. Так, с момента введения мер, призванных остановить пандемию коронавируса, объемы отходов выросли на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU