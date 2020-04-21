2020-04-21T08:54:09+03:00
Недвижимость

В Тюмени отремонтируют кольцевую автодорогу

Работы в этом году начались очень рано
Вадим Бегун
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В Тюмени отремонтируют кольцевую автодорогу. Фото - ГУ строительства ТО.В Тюмени отремонтируют кольцевую автодорогу. Фото - ГУ строительства ТО.
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В Тюмени обновят полотно кольцевой автодороги. 29 тысяч квадратных метров дороги отремонтируют к 23 апреля.

– Работы начались в этом году очень рано – 13 апреля, этому способствовала установившаяся теплая погода. Также дорожные рабочие отмечают, что уменьшение трафика в связи с введением на территории юга области карантинных мероприятий также благотворно сказывается на проведении сезонных работ, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По ее словам, в настоящее время не создается дополнительная нагрузка на дорожную сеть, в местах ремонта отсутствуют пробки. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,6 километра. За время работы работники устранят колейность, обновят покрытие и дорожную разметку.

Всего в Тюменской области в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 170 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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