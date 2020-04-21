В Тюмени малыш сильно поранил голову, прыгнув с дивана

21 Апр 2020 2020-04-21T10:12:45+03:00

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В Тюмени 4-летний ребенок получил повреждение мягких тканей головы после шалостей на диване. Обильное кровотечение из раны родители никак не могли остановить и вызвали скорую помощь.

По словам отца пострадавшего, несчастный случай произошел, когда малыш прыгал в детской комнате на диване. При падении мальчик ударился головой обо что-то острое и заплакал.

– Через 10 минут прибыла врачебная бригада скорой. После осмотра медики диагностировали рвано-ушибленную рану в теменной области размером три сантиметра. Обработка краев раны антисептиком и наложение тугой повязки на голову остановило кровотечение, затем маленького пациента доставили в ОКБ № 2, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве отметили, что промывать открытые раны не нужно, если там нет загрязнения: такая процедура может только навредить – усилить кровотечение и увеличить его продолжительность. Постоянное промывание мешает формированию тромба, который перекроет место повреждения и не даст крови вытекать из сосуда. Таким образом, человек потеряет большой объем крови, что может привести к критическому состоянию.

Медики рекомендуют взять чистую плотную хлопчатобумажную ткань или свернуть бинт в несколько слоев, закрыть им рану и крепко придавить рукой, удерживая до остановки кровотечения – обычно это не более 2 – 3 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU