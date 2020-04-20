2020-04-20T18:37:02+03:00
Общество

В Тюменской области обсудили работу системообразующих предприятий ЖКХ

Встречу провёл губернатор региона Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили работу системообразующих предприятий ЖКХВ Тюменской области обсудили работу системообразующих предприятий ЖКХФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Встречу с руководителями крупных ресурсоснабжающих организаций Тюменской области в формате видео-конференц-связи провёл сегодня, 20 апреля, губернатор Александр Моор. Как сообщили в пресс-службе главы региона, участники обсудили ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и рассмотрели вопросы, которые связаны с функционированием о время особой санитарно-эпидемиологической обстановки.

Руководители отраслей обеспокоены тем, что снижается уровень платежей потребителей коммунальных ресурсов. Это вызвано ограничением работы некоторых предприятий и вынужденной самоизоляцией. Другой принципиально важный вопрос – сохранение здоровье специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу объектов ЖКХ.

Во время совещания участники предложили несколько мер поддержки для компаний отрасли, которые могут быть оказаны федеральными и региональными органами власти. Завершая совещание, Александр Моор призвал руководителей ресурсоснабжающих организаций быть социально ответственными и соблюдать ограничительные и профилактические меры на своих предприятиях с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор принял участие в окружном совещании, которое провёл полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Главы УФО обсудили профилактику и контроль за распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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