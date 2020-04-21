21 Апр 2020 2020-04-21T06:22:44+03:00

Пассажиропоток тюменского аэропорта за месяц снизился на 100%. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился на 85% по внутренним направлениям, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям – на 100%. Теперь он работает с шести утра до семи вечера, ночью воздушная гавань закрыта.

– С момента введения на территории региона режима повышенной готовности наши специалисты проверяют всех прилетевших в Тюмень пассажиров. Всего принято 115 внутренних и 4 международных рейса, выдано 2 520 постановлений, – сообщила старший специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Светлана Чиркова.

Главврач-начальник медицинской службы одной из аваиакомпаний в свою очередь рассказал, как дезинфицируются самолеты. Воздушные суда ежедневно убираются гипоаллергенными средствами.

– Дополнительно каждые 48 часов проходит полная дезинфекция борта с использованием специальных средств, которые, с одной стороны, обладают противовирусной активностью, с другой – не вызывают коррозии металла. Всех пассажиров мы обеспечиваем масками, заменили обычное мыло и влажные салфетки на антибактериальные.

ИСТОЧНИК KP.RU