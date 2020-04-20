2020-04-20T15:59:31+03:00
Конкурсы и тесты

Тюменец создал игру о выживании во время пандемии коронавируса

Выжить можно только объединив усилия
Вадим Бегун
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Тюменец создал игру о выживании во время пандемии коронавируса. Фото - разработчик.Тюменец создал игру о выживании во время пандемии коронавируса. Фото - разработчик.
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Тюменец создал игру о выживании во время пандемии коронавируса. У проекта образовательная цель: распространить практики поведения при пандемии для максимального количество молодых участников.

По сюжету игры Virus Wins, в городе живет 100 человек, три процента которых больны вирусом, но не знают об этом и являются распространителями. Игра выйдет в свет 1 мая в рамках beta testing. Особенностью этой игры стало то, что ее разработал один человек, который назвал себя Unknown.

Здесь есть сценарии паники, например, скупка гречки и туалетной бумаги. Каждый сможет выбрать любую роль: мэра, принимающего сложные решения, полицейского, охраняющего спокойствие граждан, врача, спасающего жизни, блогера, сеющего панику, и даже беззаботного студента.

Фото - разработчик.

Фото - разработчик.

– В игре у каждого игрока будет неограниченное количество попыток, что позволит переиграть и попробовать свои силы в различных профессиях. При условии выполнения всех заданий город выживет и выйдет из ситуации с минимальными потерями. Выжить в этой игре можно только объединив усилия, – рассказал разработчик Unknown.

Фото - разработчик.

Фото - разработчик.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова отметила, что игры моделируют возможные ситуации и позволяют найти наилучший вариант решения возникающих проблем. По ее мнению, сейчас общество разделилось на тех, кто беспокоится за свое здоровье, и тех, кто считает, что его это не коснется.

– Очень многие подростки и молодые люди как раз, к сожалению, во второй группе. Думаю, что подобные обучающие игры позволят в понятной и интересной для молодежи форме обозначить важность проблемы пандемии и, что самое важное, научить правильно действовать в случае возникновения опасности, – говорит депутат.

Фото - разработчик.

Фото - разработчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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