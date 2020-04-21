2020-04-21T06:13:44+03:00
Общество

Погода на 21 апреля в Тюмени: тепло и без осадков

Однако солнце не порадует горожан своими лучами
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня будет тепло и без осадков. Фото - pixabay.com.В Тюмени сегодня будет тепло и без осадков. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 21 апреля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 13 – 15. Вечером столбики термометров покажут 9 – 11 градусов выше нуля. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион – выверни оглобли, Родион Ледолом, Родион – ревучие воды.

Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, то лето будет хорошее, если хмуро – лето будет ненастное, если туманно – быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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