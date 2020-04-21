Тюменца, грабившего ради наркотиков, упекли за решетку

21 Апр 2020 2020-04-21T06:29:06+03:00

Мужчина так и не встал на путь исправления

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года горожанин был осужден за приобретение и хранение запрещенных веществ к условному лишению свободы. Между тем на путь исправления он не встал и вновь попал в поле зрения полиции, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Стало известно, что в течении 2018 – 2019 годов житель города совершил ряд имущественных преступлений, а в январе вновь приобрел наркотики (производное нафталина), массой более 0,6 грамма, что уже является крупным размером.

Суд отменил ранее назначенное условное осуждение и назначил подсудимому 5 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU