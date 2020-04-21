Пьяный мужчина пытался дать взятку полицейскому в тюменском аэропорту

21 Апр 2020 2020-04-21T07:27:26+03:00

В настоящее время злоумышленник задержан

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В тюменском аэропорту мужчина пытался дать взятку полицейскому. Его задержали в Рощино во время патрулирования здания аэровокзала на первом этаже. Житель региона в пьяном виде собирался улететь в другой город.

Нарушителя доставили в дежурную часть полиции для составления протокола об административном правонарушении. В отделении 37-летний житель поселка Винзили предпринял попытку избежать негативных последствий наказания и предложил сотруднику полиции взятку.

– Деньги в размере 10 тысяч рублей за несоставление протокола мужчина положил на стол в рабочем кабинете. Страж порядка от взятки отказался и незамедлительно сообщил о происшествии своему руководству, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В настоящее время дознавателем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU