2020-04-21T07:40:27+03:00
Происшествия

В Заводоуковске сын-рецидивист отправил отца на больничную койку

По факту причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Заводоуковске сын-рецидивист отправил отца на больничную койку.В Заводоуковске сын-рецидивист отправил отца на больничную койку.Фото: Ольга Крыльцова
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В заводоуковскую полицию поступило сообщение от сотрудника одной из городских больниц о том, что к ним поступил 44-летний житель села Сунгурова, у которого зафиксирован перелом ребра. Для установления всех обстоятельств на место выехал участковый уполномоченный полиции.

– Выяснилось, что вечером после рабочего дня потерпевший распивал спиртное вместе со своим сыном. В ходе возникшей ссоры сын набросился на отца и несколько раз сильно ударил. Через некоторое время глава семейства начал жаловаться на сильные боли, ему вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что стражи порядка задержали 32-летнего молодого человека и доставили в отдел полиции. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По описанному выше факту следователем возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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