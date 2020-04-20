Тюменец жестоко избил сожительницу, увидев ее переписки с другими мужчинами

20 Апр 2020 2020-04-20T15:58:36+03:00

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В тюменскую больницу с телесными повреждениями попала 36-летняя местная жительница. До этого потерпевшая вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки.

– По завершении вечера ранее не судимый 42-летний мужчина пошел спать, а женщина осталась на кухне. Через некоторое время он вернулся за ней, в результате чего возникла ссора. В ходе конфликта сожитель взял телефон потерпевшей, где обнаружил переписки с другими мужчинами, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что разъяренный тюменец, приревновав свою спутницу, нанес телесные повреждения, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в уватскую полицию позвонили медики, сообщив, что к ним за помощью обратился 36-летний житель поселка Туртас с резаными ранами спины. Оказалось, что потерпевший сожительствует с 43-летней женщиной и в вечер происшествия он имел неосторожность пожаловаться на немытую посуду.

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ИСТОЧНИК KP.RU