2020-04-20T16:00:04+03:00
Происшествия

Жаловался на немытую посуду: тюменка ударила любимого ножом в спину

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка ударила любимого ножом в спину.Тюменка ударила любимого ножом в спину.Фото: Ольга Крыльцова
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В уватскую полицию позвонили медики, сообщив, что к ним за помощью обратился 36-летний житель поселка Туртас с резаными ранами спины. Оказалось, что потерпевший сожительствует с 43-летней женщиной и в вечер происшествия они вместе проводили время за распитием крепких алкогольных напитков.

– В ходе застолья мужчина высказал свое неудовольствие тем, как его дама ведет хозяйство. На почве этого замечания разгорелся конфликт, и хозяйка, обидевшись, нанесла несколько ударов ножом в спину своего кавалера, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что неработающая подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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